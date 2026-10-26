Обещанные наёмникам выплаты и бонусы часто присваивали вербовщики и военные командиры. У новобранцев нередко забирали паспорта и телефоны (Фото: Схемы)

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине заявила в Третьем комитете 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что обнаружила доказательства вербовки Россией иностранцев из 29 стран в свою армию путем обмана или принуждения . Страна-агрессор нарушала основополагающие права завербованных иностранцев, что имеет признаки торговли людьми.

Об этом в понедельник, 26 октября, стало известно из отчета независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине, сообщает CNN.

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В новом докладе комиссия пришла к выводу, что методы, применяемые Россией, нарушают права человека и носят признаки торговли людьми.

По данным CNN, иностранцам из разных стран Африки, Индии и Латинской Америки обещали работу в России, но впоследствии они оказывались на передовой.

Комиссия заявила, что обнаружила убедительные доказательства того, что российские власти в сотрудничестве с посредниками вербовали людей из 29 стран в российские вооружённые силы с помощью обмана или принуждения.

По её данным, обещанные выплаты и бонусы часто присваивали вербовщики и военные командиры. У новобранцев нередко забирали паспорта и телефоны, а после отправки на фронт прерывали их связь с посредниками и семьями.

Комиссия пришла к выводу, что Россия нарушала основные права завербованных иностранцев, в частности право на жизнь, свободу, здоровье и гуманное обращение.

В то же время комиссия расследовала вопрос о вербовке иностранцев в украинскую армию. Согласно собранным ею свидетельствам, те, кто вступал в ВСУ, делали это осознанно и добровольно, понимали условия подписанных контрактов и получали зарплату.

В другой части отчета комиссия ООН заявила, что Россия целенаправленно наносила удары по гражданской инфраструктуре Украины, в частности по энергетическим объектам, что квалифицируется как военные преступления и преступления против человечности.

Комиссия назвала главными виновниками ударов российского диктатора Владимира Путина, бывшего министра обороны Сергея Шойгу, его преемника Андрея Белоусова и начальника Генштаба Валерия Герасимова.