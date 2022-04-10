Папа Римский призвал к Пасхальному перемирию в Украине 10 апреля, 17:39 Цей матеріал також доступний українською Папа Римский призвал к миру в Украине (Фото:Vatican Nesw)

Папа Римский Франциск призвал Москву и Киев заключить пасхальное перемирие в Украине, что, по его словам, приведет к переговорам о крепком мире.

Об этом он заявил во время богослужения в Вербное воскресенье, 10 апреля, сообщает Sky News.

«Сложите оружие. Пусть начнется пасхальное перемирие. Но не для перевооружения и возобновления боя, а для достижения мира путем реальных переговоров», — сказал глава католической церкви в конце богослужения для десятков тысяч человек на площади Святого Петра в Ватикане

Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.