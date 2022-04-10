Папа Римский призвал к Пасхальному перемирию в Украине

10 апреля, 17:39
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Папа Римский призвал к миру в Украине (Фото:Vatican Nesw)

Папа Римский призвал к миру в Украине (Фото:Vatican Nesw)

Папа Римский Франциск призвал Москву и Киев заключить пасхальное перемирие в Украине, что, по его словам, приведет к переговорам о крепком мире.

Об этом он заявил во время богослужения в Вербное воскресенье, 10 апреля, сообщает Sky News.

«Сложите оружие. Пусть начнется пасхальное перемирие. Но не для перевооружения и возобновления боя, а для достижения мира путем реальных переговоров», — сказал глава католической церкви в конце богослужения для десятков тысяч человек на площади Святого Петра в Ватикане

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Папа римский Ватикан Пасха Перемирие Вербное воскресенье Пасха 2022 Война России против Украины Папа Римский Франциск

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