Байден отреагировал на гибель журналистки Радио Свобода Веры Гирич в результате ракетного удара России 1 мая, 16:11 Цей матеріал також доступний українською Вера Гирич погибла во время ракетного удара оккупантов по Киеву (Фото:Вера Гирич/Facebook)

Президент США Джо Байден рассказал о гибели журналистки и продюсера Радио Свободы Веры Гирич в речи перед представителями СМИ, которые освещают работу Белого дома. Об этом сообщает Радио Свобода.

Война России против Украины — главные события 1 мая

Во время выступления на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома Байден упомянул о преступлениях против журналистов и медиа в ходе полномасштабного вторжения России в Украину. Он рассказал о гибели Веры Гирич в результате ракетного удара РФ по жилому дому в Киеве.



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«Одна журналистка из Радио Свобода была убита всего несколько дней назад. Многие из вас рассказывают истории, снимают фото и видео того, что там [в Украине] происходит, [рассказывают] чистую правду — показывают разрушения и военные преступления», — подчеркнул Байден.

Глава Белого дома также сказал, что мир увидел смелость украинского народа «благодаря смелости американских репортеров в этой комнате и их коллег по всему миру и на месте событий».

Вечером 28 апреля Россия нанесла ракетные удары по Киеву. В результате попадания были разрушены первые этажи 25-этажного жилого дома в Шевченковском районе. Погибла журналистка Радио Свобода Вера Гирич, еще десять человек пострадали.



Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия выпустила по Киеву пять ракет. Удары были нанесены во время визита генсека ООН Антониу Гутерреша в украинскую столицу. Он заявил, что шокирован случившимся.



Киев: в результате попадания ракеты в дом пострадали 10 человек https://www.youtube.com/embed/JiWDzKtAvnU

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