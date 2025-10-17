«Это дело оказалось особенно сложным». Вэнс заявил, что Россия и Украина «пока не готовы» к мирному соглашению

Вэнс объяснил, почему мир между Украиной и Россией еще недостижим (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что война между Россией и Украиной продолжается , поскольку ни одна из сторон «пока не готова» к заключению мирного соглашения. Об этом 16 октября он сказал в интервью Newsmax .

По его словам, даже активная дипломатия президента США может приблизить стороны к соглашению лишь на определенный этап, но для подписания мира нужна реальная готовность обеих сторон договориться.

Реклама

«А сейчас, несмотря на все наши усилия, и мы будем продолжать работать над этим, россияне и украинцы просто еще не готовы заключить соглашение», — считает Вэнс.

Он отметил, что мирное урегулирование все еще возможно, однако для этого понадобится «гораздо больше усилий».

Вице-президент США считает, что одна из проблем заключается в разном восприятии ситуации на поле боя: россияне часто переоценивают свои успехи, что затрудняет достижение договоренностей.

При этом Вэнс отметил, что подходы администрации президента США Дональда Трампа во внешней политике продвинули переговоры дальше, чем это делали предыдущие правительства.

«Знаете, я считаю, что то, что действительно работает в обоих случаях, — это подход Трампа к дипломатии: энергичный, который предоставляет полномочия его представителям на местах, действительно стимулирует их к заключению соглашения и готов использовать нестандартные методы, чтобы достичь результата», — добавил он.

Читайте также: Рубио назвал Ди Венса потенциальным кандидатом на выборах президента США в 2028 году

Что касается экономического влияния на Россию, Вэнс считает, что тарифы работают эффективнее санкций, потому что они являются «действенным инструментом» в переговорах, тогда как традиционные санкции часто не дают ожидаемого результата и могут «вредить экономике США».

Вэнс заявил, что Трамп работал непосредственно с крупными торговыми странами, такими как Индия и Китай, чтобы ограничить доходы России от продажи нефти, что является ключевым элементом давления для достижения мира.

«Да, иногда это раздражает. Да, [Трамп] иногда теряет терпение со всеми, кто вовлечен в процесс», — сказал Вэнс.

По его словам, Трамп «имеет большую уверенность в том, что сможет заключить соглашение».

«Думаю, он это сделает. Вопрос лишь в том, сколько времени на это понадобится», — добавил вице-президент.

16 октября Трамп заявил о «продуктивном» разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором в Будапеште. По его словам, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.

Читайте также: Трамп назвал участников переговоров с Россией по войне в Украине

Кроме того, президент США сообщил, что договорился с Путиным о встрече американских и российских советников высокого уровня на следующей неделе.

После разговора с диктатором Трамп заявил, что «США тоже нужны ракеты Tomahawk». Он также подтвердил, что обсуждал с Путиным возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.

17 октября президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон по приглашению Трампа. Ожидалось, что во время встречи лидеры обсудят, как заставить Путина сесть за стол переговоров, в частности, путем поставки Киеву ракет Tomahawk. Газета FT писала, что Вашингтон может предоставить Украине от 20 до 50 ракет.