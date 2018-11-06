Венгрия заверила в неизменности поддержки территориальной целостности Украины - посол

Вице-премьер-министр, министр внутренних дел Венгрии Шандор Пинтер заверил в неизменности позиции Будапешта в вопросе поддержки территориальной целостности и процесса восстановления мира в Украине.

Об этом сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп по результатам встречи с венгерским должностным лицом.

"Подробно проинформировала о ситуации на Востоке Украины в контексте продолжающейся российской агрессии и о ситуации на временно оккупированном Россией полуострове Крым. С венгерской стороны было заверено в неизменности позиции по поддержке территориальной целостности и восстановления мира в Украине", - написала посол.

Кроме того, стороны обсудили вопросы взаимодействия в правоохранительной сфере, охрану границы и улучшение условий ее пересечения, в том числе, путем введения совместного пограничного и таможенного контроля.

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Ранее, правительство Венгрии учредило должность уполномоченного министра, ответственного за "развитие" Закарпатской области и программу развития детских садов Карпатского бассейна. Это вызвало резкое недовольство Украины, МИД потребовал от венгерской стороны объяснений.

15 октября во время встречи главы МИД Украины Павла Климкина и МИД Венгрии Сийярто, стороны окончательно договорились об изменении названия должности уполномоченного венгерского министра, ответственного за "развитие" Закарпатской области.

Позже Сийярто заявил, что Будапешт рассмотрит изменение названия своего "уполномоченного" по Закарпатью, но не его функции.

30 октября Венгрия переименовала название должности уполномоченного по Закарпатской области. Согласно документу, должность теперь называется "уполномоченный министра, ответственного за развитие сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области, а также координацию программы детских учебных заведений Карпатского бассейна".