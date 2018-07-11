Венгрия заблокирует любые встречи на высшем уровне между Украиной и НАТО, сообщает сайт венгерского внешнеполитического ведомства в контексте начала работы саммита Североатлантического альянса в Брюсселе.

В пресс-службе МИД Венгрии вновь подчеркнули, что позиция Будапешта в отношении украинской образовательной реформы остается неизменной.

В частности, в Будапеште ожидают от Украины "прекращения политики ущемления прав национальных меньшинств, в противном случае, венгерское правительство будет блокировать стремления Украины к евроатлантической интеграции".

"Правительство Венгрии также наложит вето на любые встречи на высшем уровне между НАТО и Украиной и на уровне министров и наложит вето на все совместные двусторонние заявления НАТО и Украины", - заявил в Брюсселе государственный секретарь по связям и парламентской координации Томаш Менцер.

В то же время, министр добавил, что Будапешт не будет блокировать встречу по безопасности Черноморского региона, которая пройдет с участием Украины и Грузии, и не будет блокировать совместное заявление по ее итогам.

Венгрия последовательно блокирует встречи представителей НАТО и Украины на высшем уровне из-за украинской образовательной реформы, которая, по мнению Будапешта, ограничивает права этнических венгров. Кроме того, Будапешт заявил о блокировании евроинтеграционных устремлений Киева до устранения "проблемных", по его мнению, положений образовательного закона.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже призвал Венгрию и Украину решить спор касательно языковой статьи закона о реформе образования.

По данным СМИ, страны НАТО негативно отнеслись к блокированию Венгрией сотрудничества с Украиной. США же официально заявили, что полностью поддерживают встречи Украина и НАТО как на уровне глав государств и правительств, так и на уровне министров.

В мае Венгрия обратилась к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с требованием пересмотреть политику в отношении Украины из-за "провала реформ", но Альянс проигнорировал все предложения Будапешта.

Смотрите также