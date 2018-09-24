Венгрия вышлет украинского консула в ответ на действия Киева в связи с инцидентом в Берегово

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ответ на высылку венгерского консула в Берегово Будапешт вышлет украинского дипломата того же ранга.
Об этом венгерский министр сказал перед вылетом в Нью-Йорк, где он примет участие в заседании Генассамблеи ООН, сообщает Origo.
Сийятро подтвердил, что в Нью-Йорке у него запланирована встреча с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.
Он утверждает, что своими действиями Украина нарушает "основные правила дипломатии".
По словам главы МИД Венгрии, в последнее время в Украине усилились антивенгерские настроения. Он утверждает, что это связано с подготовкой в Украине президентских и парламентских выборов.
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На прошлой неделе агентство Укринформ опубликовало видео, на котором зафиксирована выдача гражданам Украины венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области.
На видео зафиксирован факт произнесения клятвы на верность Венгрии. Клятву произносят на фоне венгерского флага. Процедура сопровождается бокалами с шампанским, а также инструкции - не сообщать о получении второго паспорта представителям украинской власти.
Глава МИД Украины Павел Климкин допустил высылку консула Венгрии из Берегового в том случае, если будет подтверждена подлинность видео.
Климкин отметил, что в этом месяце во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке будет встречаться с министром иностранных дел Венгрии Сийярто, и этот разговор будет сложным.
В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто пригрозил еще более усложнить евроинтеграцию Украины из-за возможной высылки венгерского консула.
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