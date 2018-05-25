Венгрия требует от НАТО пересмотреть политику в отношении Украины из-за "провала реформ"

Венгрия обратилась к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с требованием пересмотреть политику в отношении Украины из-за "провала реформ", но Альянс проигнорировал все предложения Будапешта, сообщает Европейская правда.

Как пишет издание, документ был одобрен на торжественном первом заседании обновленного правительства Венгрии во главе с премьером Виктором Орбаном. Он обнародован на сайте МИД Венгрии.

В этом документе утверждается, что "реформирование в Украине провалилось".

"Украинское государство ослабло до той степени, что не способно выполнять свои базовые обязательства, обеспечивать верховенство права и осуществлять эффективное экономическое, социальное и политическое управление", - говорится в документе.

Венгрия считает, что Украина не достигла успеха "несмотря беспрецедентный уровень политической поддержки и финансовой помощи и представляет опасность для соседей".

На этом основании Будапешт предлагает пересмотреть поддержку, которую НАТО предоставляет Украине.

"Чтобы сохранить стабильность в восточном регионе НАТО нужно адаптировать свою политику в отношении Украины к новым обстоятельствам", - говорится в документе.

В обращении Будапешт подчеркнул, что готов отказаться от всех своих обвинений, если Украина не будет применять языковую норму образовательного закона для национальных меньшинств стран-членов НАТО.

Чиновник НАТО подтвердил журналистам ЕП получение венгерского меморандума, но заявил, что изменение в отношениях с Киевом отсутствует в повестке дня.

"НАТО предоставляет Украине сильную политическую и практическую поддержку и не имеет планов по изменению этой ситуации", - говорится в комментарии НАТО.

В Брюсселе отметили, что не будут комментировать содержание венгерских предложений, но заверили, что видят прогресс в украинских реформах.

Венгрия последовательно блокирует встречи представителей НАТО и Украины на высшем уровне из-за украинской образовательной реформы, которая, по мнению Будапешта, ограничивает права этнических венгров. Кроме того, Будапешт заявил о блокировании евроинтеграционных устремлений Киева до устранения "проблемных", по его мнению, положений образовательного закона.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже призвал Венгрию и Украину решить спор касательно языковой статьи закона о реформе образования.

По данным СМИ, страны НАТО негативно отнеслись к блокированию Венгрией сотрудничества с Украиной. США же официально заявили, что полностью поддерживают встречи Украина и НАТО как на уровне глав государств и правительств, так и на уровне министров.