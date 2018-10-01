Венгрия считает, что в Украине не запрещено владеть паспортом другого государства

В МИД Венгрии считают, что в Украине не запрещено владеть паспортом другого государства и украинцы не совершают преступления, если не сообщают о наличии второго гражданства.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Венгрии Томаш Менцер.

"На встрече с Петером Сийярто министр иностранных дел Украины признал, что в Украине не существует закона, запрещающего гражданам иметь паспорт другой страны. Также не является нарушением, что кто-то не сообщает о том, что у него есть паспорт другой страны", - уверен Менцер.

В МИД Венгрии подтвердили, что не будут сами отзывать своего консула в связи с "паспортным скандалом".

В Украине поднялся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.

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В Министерстве иностранных дел Украины пообещали проверить это видео. А глава ведомства Павел Климкин заявил, что если эта информация подтвердится, то МИД примет решение о высылке консула Венгрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о попытках запугать закарпатских венгров и пригрозил еще более усложнить евроинтеграцию Украины.

Позже стало известно, что министр Сийярто попал в базу сайта Миротворец. Причиной внесения венгерского министра в "чистилище" стало "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Прямые угрозы вооруженным вторжением в Украину".

В МИД Венгрии заявили, что внесение Сийярто в базу Миротворца свидетельствует про "антивенгерские атаки" в Украине.