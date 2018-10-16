16 октября 2018, вторник

Венгрия рассмотрит изменение названия уполномоченного по Закарпатью, но не его функции – Сийярто

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Петер Сийярто

Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт рассмотрит изменение названия своего "уполномоченного" по Закарпатью, но не его функции.

"Венгрия рассмотрит вопрос об изменении названия правительственного уполномоченного по координации программы развития Закарпатья без изменения его сферы деятельности и функций", - цитирует Сийярто пресс-служба МИД Венгрии. 

15 октября  во время встречи главы МИД Украины Павла Климкина и МИД Венгрии Сийярто, стороны окончательно договорились об изменении названия должности уполномоченного венгерского министра, ответственного за "развитие" Закарпатской области.

Правительство Венгрии учредило должность уполномоченного министра, ответственного за "развитие" Закарпатской области и программу развития детских садов Карпатского бассейна. Это вызвало резкое недовольство Украины, МИД потребовал от венгерской стороны объяснений.

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