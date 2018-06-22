Венгрия продолжит блокировать отношения Украины с НАТО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет поддерживать отношения между Украиной и НАТО до выполнения Киевом рекомендаций Венецианской комиссии в части закона Об образовании.

Об этом он сказал после завершения первого раунда консультаций с участием глав МИД и Минобразования Украины и их коллег из Венгрии, сообщает Интерфакс-Украина.

"Решение венгерского правительства – однозначно. Венецианская комиссия дала рекомендации и до того времени, пока эти рекомендации не будут выполнены, мы не можем поддерживать отношения Украины с НАТО… В Брюсселе в июле будет проводиться заседание НАТО относительно безопасности в Черном море, куда пригласят Украину и президента Украины. Мы не имеем ничего против, каким образом вашего президента пригласят на это событие", - сказал Сийярто.

Он также напомнил, что проводил консультации по этому вопросу с госсекретарем США Майком Помпео.

Осенью прошлого года вступил в силу новый украинский закон об образовании. Норма закона о языке образования вызвала критику ряда государств, особенно активно против выступил Будапешт. В Венгрии блокировали встречи на уровне министров Украина-НАТО и обратились в альянс с просьбой прекратить помощь Киеву "из-за провала реформ".

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