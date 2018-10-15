15 октября 2018, понедельник

Венгрия продолжит блокировать комиссию Украина-НАТО - Сийярто

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Павел Климкин и Петер Сийярто
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Павел Климкин и Петер Сийярто

Венгрия продолжит блокировать Комиссию Украина-НАТО на уровне министров. Об этом сообщает DW.

Такое решение министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказал во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным на полях заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

Кроме того, Сийярто заявил, что Украина не достигла никакого прогресса по закону об образовании и не внедрила рекомендации Венецианской комиссии.

Глава МИД Венгрии также выразил недовольство петицией по урегулированию статуса граждан Украины с двойным и более гражданством стран ЕС, а также внесением ряда граждан Венгрии, в том числе и самого Сийярто в базу сайта Миротворец.

Оба чиновника отметили, что пока конфликт между странами не решен, но есть существенный прогресс.

"Нам надо найти путь, как найти общий язык с Венгрией, это – сложный путь", - подытожил Климкин. По словам Сийярто, он также хотел бы "укреплять и улучшать отношения".

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Ранее сообщалось, что во время встречи главы МИД Украины и Венгрии окончательно договорились об изменении названия должности уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области, и проведения консульских консультаций.

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