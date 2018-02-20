Венгрия призвала саботировать санкции ЕС в отношении Польши

Парламент Венгрии принял резолюцию О поддержке Польши "от давления со стороны Брюсселя".

Законодатели призвали правительство Венгрии не поддерживать предложений, которые бы ограничили основные права Польши, возникающих из ее членства в ЕС.

Инициативу подал в парламент председатель парламентской Комиссии иностранных дел Шольт Немет, пишет Радио Польша.

В то же время венгерские парламентарии уже призвали венгерских депутатов Европейского парламента, чтобы они не поддерживали предложения применить к Польше седьмую статью Договора ЕС.

"Мы призываем правительство Венгрии, чтобы поддержало Польшу, не позволило умалять гарантированных в Трактате ЕС прав Польши, и не поддерживало предложения, которые бы ограничивали воплощение основных прав Польши, возникающих из ее членства в ЕС", - цитирует издание текст резолюции.

Напомним, 20 декабря Еврокомиссия запустила процедуру введения беспрецедентных санкций против Польши. Причиной стала польская судебная реформа. Как отметила Еврокомиссия, 13 новых законов позволили польскому правительству "существенно вмешиваться" в работу судебных органов.

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