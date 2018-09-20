Венгрия пригрозила еще больше усложнить евроинтеграцию Украины из-за видео раздачи паспортов в Берегово

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пригрозил еще более усложнить евроинтеграцию Украины после публикации видео раздачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области.

По словам Сийярто, попытки запугать закарпатских венгров перешли на новый уровень.

"Правительство не позволит Украине еще больше усугубить положение закарпатских венгров и осуждает попытки запугать их в максимально возможной степени", - цитирует Сийярто пресс-служба венгерского МИД.

Возможную высылку венгерского консула Будапешт расценит как недружественный шаг со стороны Украины, который еще больше усложнит Киеву процесс евроинтеграции.

"Такой шаг не останется без ответа...Венгрия постоянно следит за развитием событий, и возможно, в будущем потребуются дальнейшие меры по замедлению европейской интеграции Украины", - заявил он.

Публикацию видеоролика Сийярто назвал попыткой используя антивенгерские настроения завоевать голоса избирателей перед выборами.

Глава МИД Украины Павел Климкин допустил высылку консула Венгрии из Берегово, в том случае, если видео действительно окажется настоящим.

Климкин отметил, что на Генассамблее ООН в Нью-Йорке он будет встречаться с министром иностранных дел Венгрии Сийярто, и разговор у них будет сложным.