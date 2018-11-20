Венгрия предоставила политубежище сбежавшему экс-премьеру Македонии — СМИ

Экс-премьер-министр Македонии Никола Груевски получил политическое убежище в Венгрии, сообщило издание Magyar Idők.

По данным журналистов, венгерское управление по вопросам иммиграции и предоставления убежища установило, что юридические условия для одобрения просьбы о предоставлении убежища были соблюдены.

Официально эту информацию пока не подтвердили.

Ранее в Македонии суд отклонил апелляцию защиты бывшего премьер-министра страны по отбыванию им тюремного заключения сроком в два года. Как известно, чиновника осудили за нарушения при покупке служебного автомобиля. За бронированный Mercedes S600 в 2012 году македонское правительство заплатило почти 650 000 евро.

Сам Никола Груевски попросил политическое убежище в Венгрии.

Министерство юстиции Македонии ожидает международного ордера на арест Груевски.

В Венгрии заявили, что рассмотрят вопрос о предоставлении политубежища.