24 октября 2018, среда

Венгрия предложила Украине заключить договор о защите нацменьшинств

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Павел Климкин и Петер Сийярто

Павел Климкин и Петер Сийярто

Правительство Венгрии предложило Украине заключить договор о защите национальных меньшинств.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

"Украинская сторона пообещала рассмотреть это предложение...понятно, что путь к восстановлению доверия между двумя странами должен идти постепенно", - заявил Сийярто.

Согласно венгерскому предложению, обе стороны должны воздерживаться от политики, которая могла бы привести к ассимиляции национальных меньшин и которая изменила бы национальный состав в "данном регионе". В Будапеште считают, что договор гарантировал бы меньшинствам свободное использование их родного языка, религиозные практики, право на образование и административное управление.

В рамках "восстановления доверия" Сийярто объявил о готовности Венгрии активировать кредитную линию на 50 миллионов долларов для финансирования дорожного строительства в Закарпатье.

"Венгрия также готова продолжить программу, в рамках которой она уже приняла на оздоровление тысячи детей, пострадавших от войны в Восточной Украине", - заявил Сийярто.  

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