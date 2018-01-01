Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Андрей Смирнов
Человек в одеяле идет в президенты
Петр Олещук
Отрыв Зеленского, или Уроки недалекого прошлого
Мелинда Хэринг
Новые политики уже есть. Но что это меняет?
Кирилл Говорун
Что происходит с украинской церковью?

Венгрия поддержит продление санкций ЕС в отношении России

Сегодня, 17:57
18
Цей матеріал також доступний українською

Венгрия не будет нарушать единство ЕС в вопросе санкций

Правительство Венгрии поддержит продление европейских санкций в отношении России.

Об этом заявил государственный министр по международным связям и отношениям Золтан Ковач.

"Венгерская экономика понесла значительные потери из-за контрсанкций России. Правительство считает, что эти ограничения не подходят для решения проблем, связанных с Россией, но не будет нарушать единство ЕС", - цитирует Ковача пресс-служба Кабмина Венгрии. 

Ожидается, что лидеры стран ЕС на саммите 13-14 декабря продлят еще на полгода санкции в отношении России за агрессию против Украины.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто подверг сомнению эффективность санкций против России и призвал ЕС проанализировать и обсудить санкции, прежде чем их продолжить.

В свою очередь, премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал прекратить действие санкций Евросоюза против России.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что "сделает все", чтобы отменить санкции ЕС против России, или, по крайней мере, противостоять попыткам автоматически восстанавливать их каждые шесть месяцев.

Кроме того, по информации СМИ, Италия выступила против предложения стран ЕС ввести новые санкции в отношении России за организацию кибератак.

Теги:   Санкции против России Евросоюз Венгрия Россия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Геополитика

Сегодня, 16:34

article_img
Суд признал противоправными действия Сытника и Лещенко по "делу Манафорта"

Последние новости

Геополитика

Сегодня, 19:14

Порошенко обсудит с мировыми лидерами санкции против России
Футбол

Сегодня, 19:08

Не видел, что пили. Хацкевич прокомментировал алкогольную вечеринку игроков Динамо
Экономика

Сегодня, 19:08

Львовская таможня вернула первый залог после растаможки авто на еврономерах

ТОП-3 мнений

Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Пора протрезветь и спуститься на землю
2971
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Будущее наступает. Что на самом деле происходит во Франции
2425
Андрей Илларионов - фото
Андрей Илларионов
Петля Азовского моря. Как Кремль использует Керченский мост
2407
Виталий Сыч - фото
Виталий Сыч
Истинные ценности
7274
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Мир все более безумен
5304
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Срочно пропустите. Что Россия заявила о Керченском проливе
5159
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28988
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25114
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20639

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться