Венгрия поддержит продление санкций ЕС в отношении России Сегодня, 17:57 18 Цей матеріал також доступний українською Венгрия не будет нарушать единство ЕС в вопросе санкций

Правительство Венгрии поддержит продление европейских санкций в отношении России.

Об этом заявил государственный министр по международным связям и отношениям Золтан Ковач.

"Венгерская экономика понесла значительные потери из-за контрсанкций России. Правительство считает, что эти ограничения не подходят для решения проблем, связанных с Россией, но не будет нарушать единство ЕС", - цитирует Ковача пресс-служба Кабмина Венгрии.

Ожидается, что лидеры стран ЕС на саммите 13-14 декабря продлят еще на полгода санкции в отношении России за агрессию против Украины.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто подверг сомнению эффективность санкций против России и призвал ЕС проанализировать и обсудить санкции, прежде чем их продолжить.

В свою очередь, премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал прекратить действие санкций Евросоюза против России.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что "сделает все", чтобы отменить санкции ЕС против России, или, по крайней мере, противостоять попыткам автоматически восстанавливать их каждые шесть месяцев.

Кроме того, по информации СМИ, Италия выступила против предложения стран ЕС ввести новые санкции в отношении России за организацию кибератак.