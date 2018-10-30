Венгрия переименовала название должности уполномоченного по Закарпатью – СМИ

Главы МИД Украины и Венгрии решили спор на переговорах

Венгрия переименовала название должности уполномоченного по Закарпатской области, которое вызвало критику Киева, пишет Европейская правда со ссылкой на копию соответствующего распоряжения.

Согласно документу, должность теперь называется "уполномоченный министра, ответственного за развитие сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области, а также координацию программы детских учебных заведений Карпатского бассейна".

Таким образом, теперь речь идет о сотрудничество приграничных областей двух стран.

Напомним,правительство Венгрии учредило должность уполномоченного министра, ответственного за "развитие" Закарпатской области и программу развития детских садов Карпатского бассейна. Это вызвало резкое недовольство Украины, МИД потребовал от венгерской стороны объяснений.

15 октября во время встречи главы МИД Украины Павла Климкина и МИД Венгрии Сийярто, стороны окончательно договорились об изменении названия должности уполномоченного венгерского министра, ответственного за "развитие" Закарпатской области.

Позже Сийярто заявил, что Будапешт рассмотрит изменение названия своего "уполномоченного" по Закарпатью, но не его функции.