01 октября 2018, понедельник

Венгрия отреагировала на внесение в базу Миротворца главы МИД страны

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Венгрия прокомментировала внесение в базу Миротворец Петера Сийярто

Венгрия прокомментировала внесение в базу Миротворец Петера Сийярто

В Министерстве иностранных дел Венгрии заявили, что в Украине продолжаются антивенгерские атаки, о чем свидетельствует внесение в базу сайта Миротворец главы МИД страны Петера Сийярто.

В пресс-службе венгерского внешнеполитического ведомства подчеркнули, что выдвинутые Миротворцем обвинения в адрес Сийятро, не соответствуют действительности.

"Министра иностранных дел Венгрии не получится запугать, а закарпатские венгры могут и в дальнейшем рассчитывать на Петера Сийярто и его безусловную и решительную поддержку", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что глава МИД Венгрии поддерживает все свои предыдущие требования.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто попал в базу сайта Миротворец.

Причиной внесения Сийярто в "чистилище" стало "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Прямые угрозы вооруженным вторжением в Украину".

Также главу МИД Венгрии обвиняют во вмешательстве во внутренние дела Украины, разжигании и поддержке сепаратистских настроений в Украине, участии в организации провокации, направленной на массовое нарушение гражданами Украины законодательства Украины.

Напомним, в Украине поднялся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.

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В Министерстве иностранных дел Украины пообещали проверить это видео. А глава ведомства Павел Климкин заявил, что если эта информация подтвердится, то МИД примет решение о высылке консула Венгрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о попытках запугать закарпатских венгров и пригрозил еще более усложнить евроинтеграцию Украины.

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