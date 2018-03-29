Венгрия открывает ящик Пандоры в отношениях с НАТО - вице-премьер

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что блокирование Венгрией сотрудничества между НАТО и Украиной создает угрожающий прецедент.

Об этом Климпуш-Цинцадзе заявила во время встречи с заместителем Генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

"Делая отношения Украины и НАТО заложником двусторонних вопросов с Украиной, правительство Венгрии открывает ящик Пандоры и создает угрожающий прецедент для будущего сотрудничества Альянса с партнерами", - цитирует Климпуш-Цинцадзе пресс-служба правительства.

Вице-премьер подчеркнула, что разрабатывая механизмы внедрения Закона "Об образовании", украинская сторона будет придерживаться ранее заявленных обязательств по реализации рекомендаций Венецианской комиссии, а также - открыта для консультаций с венгерским меньшинством в Украине и с венгерским правительством.

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Будапешт занял жесткую позицию в отношении украинской реформы образования, которая по его мнению, ущемляет права венгерского меньшинства получать образование на венгерском языке.

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать дальнейшее сближение Украины с ЕС, а также сотрудничество по линии НАТО. Блокирование будет осуществляться до того момента, пока Украина не отменит некоторые нормы образовательной реформы.

Так, Венгрия применила право вето и заблокировала встречу комиссии Украина-НАТО, которая должна была состояться 14 или 15 февраля. Из-за позиции Будапешта свой визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе отменил министр обороны Украины Степан Полторак.