19 ноября 2018, понедельник

Венгрия опровергла вызов на ковер посла в МИД Украины: Он сам пришел

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Венгрия опровергла вызов на ковер посла в МИД Украины: Он сам пришел

МИД Венгрии опроверг вызов посла Иштвана Ийдярто на разговор во внешнеполитическое ведомство Украины в связи с  резонансными заявлениями премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом говорится в сообщении венгерского ведомства.

"Посол Венгрии провел переговоры в Министерстве иностранных дел Украины по инициативе Венгрии, его не вызывали", - заявили во внешнеполитическом ведомстве Венгрии.

В МИД добавили, что украинская сторона интересовалась последними заявлениями премьера Орбана. В ответ посол Венгрии заявил, что недавно украинская сторона неоднократно принимала меры, которые привели к ухудшению положения закарпатских венгров и дальнейшее ограничение их прав.

16 ноября МИД Украины выразил решительный протест послу Венгрии Ийдярто в связи с антиукраинскими заявлениями премьер-министра Орбана и вице-премьер-министра Жолта Шемьена.

В частности, Орбан заявил, что договоренности с действующим политическим руководством Украины для Будапешта невозможны.

В заявлении дипломатического ведомства отмечается, что только что назначенному послу Венгрии в Украине Иштвану Ийдярто донесли о "необходимости прекращения действий, негативно влияющих на развитие двусторонних отношений, особенно в контексте реализации договоренностей, достигнутых главами двух внешнеполитических ведомств в октябре по решению проблемных вопросов между Украиной и Венгрией".

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