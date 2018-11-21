Венгрия объяснила, почему предоставила политубежище сбежавшему экс-премьеру Македонии

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что экс-премьер Македонии Никола Груевски не нарушал закон и показывал документы при пересечении границы.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Венгрии.

"Бывший премьер-министр Македонии представил свои документы во всех трех случаях, и они были должным образом проверены властями", - сказал чиновник.

Сийярто отрицает информацию, что венгерские дипломаты были привлечены к плану побега Груевски.

"Они впервые увидели Груевски в посольстве Венгрии в Тиране, и это было впервые, когда они услышали о его просьбе о предоставлении убежища", - сказал он.

По словам Сийярто, он контактирует с македонским коллегой по вопросу Груевски.

Ранее в Македонии суд отклонил апелляцию защиты бывшего премьер-министра страны по отбыванию им тюремного заключения сроком в два года. Как известно, чиновника осудили за нарушения при покупке служебного автомобиля. За бронированный Mercedes S600 в 2012 году македонское правительство заплатило почти 650 000 евро.

Сам Никола Груевски попросил политическое убежище в Венгрии. 20 ноября стало известно, что Груевски получил политическое убежище в Венгрии.