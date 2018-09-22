Венгрия не переименовала должность уполномоченного по Закарпатью вопреки обещанию - МИД

Власти Венгрии не выполнили договоренность с Украиной об изменении названия должности уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Василия Боднара.

По словам заместителя МИД, Будапешт не выполнил ключевую договоренность об изменении названия должности чиновника, ответственного за помощь венграм Закарпатской области.

"Договоренности, которые были достигнуты между министрами во время телефонного разговора не выполняются. И теперь у нас возникает вопрос, как вообще с венгерской стороной договариваться", – отметил Боднар.

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Напомним, 31 августа правительство Венгрии согласилось пойти на уступки и переименовать должность "уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области".