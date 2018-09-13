13 сентября 2018, четверг

Венгрия назвала недействительным голосование в Европарламента по санкциям против Будапешта

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Венгрия назвала недействительным голосование в Европарламента по санкциям против Будапешта

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш заявил, что голосование в Европарламента по санкциям против Будапешта недействительно, и скорее всего, будет обжаловано.

По словам Гуляша, были учтены только голоса за и против, а воздержавшихся никто не считал. Поэтому финальный результат - не показатель, само голосование представляло собой "серьезное и явное нарушение основных процессуальных норм",  резолюция не была поддержана большинством евродепутатов.

"Голоса воздержавшихся должны были учесть при голосовании, но этого не было сделано,…Следовательно, правительство принимает необходимые меры ... и в понедельник объявит о конкретных юридических шагах", - сказал Гуляш.

Как сообщает France24 со ссылкой на AFP, наиболее вероятным является обжалование результатов в Европейском суде.

12 сентября Европейский парламент одобрил введение штрафных процедур в отношении Венгрии. За введение ограничений против Венгрии проголосовали 448 евродепутатов, 197 - против, а 48 депутатов воздержались.

Евродепутаты обвинили Будапешт в нарушении принципов правового государства, в частности, в притеснении неправительственных организаций, оказывающих помощь мигрантам, попустительстве коррупции.

Теперь, в соответствии с положениями статьи 7 Лиссабонского договора, Будапешт могут лишить права голоса в Совете ЕС. Окончательное решение, лишать ли права голоса Венгрию, будет принимать сам Совет ЕС.

Статья 7 договора о Евросоюзе применяется в случае нарушения членом ЕС таких принципов, как демократия, верховенство закона и соблюдение прав человека.Это первая попытка применения статьи 7 в ЕС.

Правительство Венгрии отказывается выполнять квоты ЕС на беженцев. Ранее премьер-министр Орбан заявлял, что мигранты из мусульманских стран являются "захватчиками". 20 июня парламент Венгрии проголосовал за правительственный законопроект о криминализации помощи гражданами страны беженцам.

19 июля, Еврокомиссия приняла решение подать в суд ЕС на Венгрию из-за несоблюдения миграционного законодательства блока и принятие спорных законов касательно судьбы мигрантов. В частности, криминализации помощи в размещении мигрантов на венгерской территории.

По мнению Еврокомиссии, венгерское законодательство противоречит миграционному законодательству ЕС в вопросе процедуры предоставления убежища мигрантам, условиями приема и процедурой их возврата.

Польша уже заявила, что наложит вето на введение санкций против Венгрии.

 

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