25 июня 2018, понедельник

Венгрия допустила блокирование закрепления за Украиной статуса аспиранта НАТО

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Венгрия решает, блокировать статус аспиранта НАТО для Украины, заявил Сийярто

Венгрия решает, блокировать статус аспиранта НАТО для Украины, заявил Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна еще решает, блокировать ли подтверждение лидерами государств НАТО закрепления за Украиной статуса аспиранта на саммите Альянса в июле.

Об этом венгерский министр сказал в интервью Европейской правде.

"Еще посмотрим. По этому поводу ведутся переговоры в Брюсселе; посмотрим, к чему они приведут", - отметил Сийярто.

Кроме того, по его словам, на это решение повлияют дальнейшие консультации по языковому закону с венгерским меньшинством.

Осенью прошлого года вступил в силу новый украинский закон об образовании. Согласно реформе, языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский язык. Реформу образования резко раскритиковала Венгрия. Будапешт считает, что закон ограничивает права венгерского меньшинства на изучение венгерского языка.

В связи с этим Венгрия блокирует проведение комиссий Украина-НАТО.

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