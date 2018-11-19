Венгрия будет блокировать евроатлантическую интеграцию Украины - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет снимать вето на проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, но не будет препятствовать встречам глав МИД Украины и Грузии с их коллегами из стран Альянса.

Об этом Сийярто заявил в комментарии Радіо Свобода.

"Я могу согласиться с форматом встречи с представителем Украины на заседании министров иностранных дел НАТО, который будет похож на тот, который мы имели во время последнего саммита НАТО. Тогда были приглашены президенты Грузии и Украины. Мы не были против. И если на встречу министров НАТО в декабре будут приглашены главы МИД Грузии и Украины, мы тоже на это пойдем", - заявил Сийярто.

По словам венгерского министра, Будапешт будет и дальше блокировать евроатлантическую интеграцию Украины, учитывая, что, по его мнению, в сфере соблюдения прав нацменьшинств в Украине не было никакого прогресса. Сийярто подчеркнул, что он не согласен с требованиями ЕС и НАТО считать языковой спор между Украиной и Венгрией двусторонней делом.

"Украина не только нарушает двусторонние соглашения, но и международные правила, включая свои обязательства перед НАТО. Мы отвергаем утверждение, что это следует воспринимать как двусторонний спор", - заявил венгерский дипломат, добавив, что за последний месяц Украина только ухудшила ситуацию.

Венгрия последовательно блокирует встречи представителей НАТО и Украины на высшем уровне из-за украинской образовательной реформы, которая, по мнению Будапешта, ограничивает права этнических венгров. Кроме того, Будапешт заявил о блокировании евроинтеграционных устремлений Киева до устранения "проблемных", по его мнению, положений образовательного закона.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже призвал Венгрию и Украину решить спор касательно языковой статьи закона о реформе образования.

По данным СМИ, страны НАТО негативно отнеслись к блокированию Венгрией сотрудничества с Украиной. США же официально заявили, что полностью поддерживают встречи Украина и НАТО как на уровне глав государств и правительств, так и на уровне министров.

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