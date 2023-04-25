Есть веские причины опасаться пророссийской ориентации Венгрии — президент Чехии 25 апреля, 11:41 Президент Чехии Петр Павел (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Президент Чехии Петр Павел заявил, что опасается роста популизма и российского влияния в соседних странах, особенно в Венгрии.



В интервью Politico Павел сказал, что у него есть ряд веских причин опасаться пророссийской ориентации нынешнего руководства Венгрии, правительство которой возглавляет Виктор Орбан.

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Также он прокомментировал возможность победы популистов в соседней Словакии на выборах в конце этого года, отметив, что это будет «сложная ситуация для Словакии, а также для нас как соседей и действительно очень близких партнеров».

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Глава венгерского правительства Орбан неоднократно отмечался пророссийскими заявлениями по поводу войны России против Украины.

В частности, недавно он заявил, что на востоке его страна «граничит с россиянами».

Он также поддержал противоречивый «мирный план» Китая, подвергшийся критике в частности в Украине, США и ЕС.

Кроме того, Орбан заявлял, что Украина «финансово не существует».