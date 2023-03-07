Минобороны Венгрии заявило, что обучает военных медиков из Украины 7 марта, 19:20 Флаг Венгрии (Фото:RGY23 / pixabay)

Венгрия обучает украинских военных медиков, а также помогает в лечении раненых военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщает венгерский портал 24.hu со ссылкой на Минобороны страны.

В венгерском министерстве подчеркнули, что позиция Венгрии не изменилась, поэтому Будапешт не отправляет в Украину ни оружия, ни солдат.

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«Тем не менее, как соседняя страна, в рамках крупнейшей гуманитарной акции в истории Венгрии, Венгрия помогает тем, кто попал в беду, и тем, кто нуждается в помощи. В духе этого мы оказали помощь в лечении раненых украинских солдат, а Вооруженные силы Венгрии также участвуют в подготовке украинских военных медиков в гуманитарных целях», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который известен своей пророссийской позицией, заявлял, что его страна помогает украинцам, но не будет ставить их интересы выше своих.