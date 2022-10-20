Венгрия заказала масштабную пиар-кампанию против антироссийских санкций ЕС 20 октября, 01:15 Плакат Брюссельские санкции разрушают нас (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Венгрия заплатила эквивалент 700 млн грн за пропагандистскую кампанию против антироссийских санкций Запада. Контракт был подписан в начале июля, но документацию опубликовали только 13 октября.

Об этом пишет RTL.hu, ссылаясь на документ из канцелярии премьера, а также на многочисленные характерные билборды и плакаты по стране.



Ресурс сообщает, что конкурс на разработку слогана и плаката, а также размещение их на улицах выиграли New Land Media Reklam и Lounge Design Szolgaltato, которые «регулярно получают заказы от правительства Виктора Орбана».

Видео дня

В Кабмине страны ожидают, что рекламщики «выполнят задачи, связанные с правительственной коммуникацией на международной и внутренней арене, влияющие на будущее Европы», а также «задачи, связанные с правительственными решениями, которые имеют большое влияние на жизнь граждан».

На минувших выходных Facebook-страница венгерского правительства сменила обложку: туда поставили тот же плакат с изображением авиабомбы и надписью «Брюссельские санкции разрушают нас».

Венгерские журналисты пишут, что «в последние месяцы правительство всеми силами пыталось обвинить санкции ЕС в росте цен на энергоносители, хотя ЕС вообще не ограничивал импорт газа, а меры, принятые против импорта сырой нефти, еще не вступили в силу».