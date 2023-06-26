Венгрия снова заблокировала транш военной помощи Украине от ЕС 26 июня, 16:17 Флаг Венгрии (Фото:lmaresz / Pixabay)

Венгрия снова заблокировала транш военной помощи Европейского Союза для Украины на сумму около 500 миллионов евро.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова венгерского министра иностранных дел Петера Сиярто.

В Венгрии недовольны тем, что в Украине венгерский OTP Bank находится в списке международных спонсоров войны от НАПК. В то же время, там готовы разблокировать пакет помощи, если банк исключат из списка.

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17 мая министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия заблокирует финансовую помощь Евросоюза Украине в размере 500 млн евро и не будет поддерживать дальнейшие санкции против России.

Ранее европейские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что Венгрия заблокировала выделение восьмого транша средств из Европейского фонда мира на закупку вооружения, предназначенного для Украины.

