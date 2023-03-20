Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС по ордеру на арест Путина — Bloomberg 20 марта, 21:43 Флаг Венгрии (Фото:RGY23 / pixabay)

Венгрия заблокировала совместное заявление государств-членов Европейского Союза о выдаче ордера на арест российского диктатора Владимира Путина, сообщает Bloomberg.

Вето Будапешта означает, что главный дипломат ЕС Жозеп Боррель опубликовал заявление от своего имени, «приняв к сведению» решение Международного уголовного суда.

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«ЕС рассматривает решение МУС как начало процесса привлечения российских лидеров к ответственности за преступления и зверства, которые они заказывают, разрешают или совершают в Украине», — говорится в заявлении Борреля, опубликованном в воскресенье вечером. В понедельник министры юстиции ЕС опубликовали собственное заявление в поддержку решения МУС, которое Венгрия не подписала.

Свою позицию Венгрия официально выскажет на саммите лидеров ЕС на этой неделе. В проекте выводов, с которым ознакомился Bloomberg, говорится, что Совет ЕС «берет в известность недавно выданные Международным уголовным судом ордера на арест президента России и его уполномоченного по правам ребенка за военное преступление незаконной депортации и перемещение украинских детей с оккупированной территории Украины в Россию». Это похоже на формулировку, которую использовал Боррель.

Некоторые лидеры, вероятно, потребуют более жестких формулировок. Ряд лидеров ЕС уже приветствовал решение МУС в индивидуальном порядке.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на аресты российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил глава МУС Петр Гофманский, диктатора могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.



В августе 2023 года Южная Африка примет саммит БРИКС — ожидалось, что там будет Путин. Sky News обращало внимание, что в таком случае ЮАР будет юридически обязана выполнить ордер на арест.