Венгрия вновь заблокировала санкции ЕС против патриарха Кирилла 29 сентября, 05:26 Венгрия второй раз подряд заблокировала санкции против Кирилла (Фото:Oleg Varov/Russian Patriarchal Press Service/Handout via REUTERS)

Власти Венгрии второй раз подряд заблокировали внесение в санкционные списки Евросоюза главы РПЦ патриарха Кирилла.

«Некоторые страны-члены ЕС пытались ввести санкции против патриарха Кирилла, но Венгрия заблокировала их, как и в прошлый раз», — заявил редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Джозвяк

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Власти Венгрии считают, что «ни один религиозный лидер не должен быть внесен в санкционный список».

В среду, 28 сентября, Еврокомиссия огласила предложения к восьмому пакету санкций против РФ. В частности, расширить список санкционных лиц, ввести ограничения в сфере торговли, на цену на нефть.

Среди ключевых моментов, предлагающих новый пакет: запреты на импорт российской продукции в размере 7 миллиардов евро, дополнительные запреты на предоставление европейских услуг, запрет гражданам ЕС входить в руководящие органы российских государственных компаний. Кроме того, новые санкции будут введены в основу для ограничения цен на нефть.