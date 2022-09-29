Венгрия вновь заблокировала санкции ЕС против патриарха Кирилла

29 сентября, 05:26
Поделиться:
Венгрия второй раз подряд заблокировала санкции против Кирилла (Фото:Oleg Varov/Russian Patriarchal Press Service/Handout via REUTERS)

Венгрия второй раз подряд заблокировала санкции против Кирилла (Фото:Oleg Varov/Russian Patriarchal Press Service/Handout via REUTERS)

Власти Венгрии второй раз подряд заблокировали внесение в санкционные списки Евросоюза главы РПЦ патриарха Кирилла.

«Некоторые страны-члены ЕС пытались ввести санкции против патриарха Кирилла, но Венгрия заблокировала их, как и в прошлый раз», — заявил редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Джозвяк

Видео дня

Власти Венгрии считают, что «ни один религиозный лидер не должен быть внесен в санкционный список».

https://twitter.com/RikardJozwiak/status/1575159086240436225
Читайте также:

Александр Дугин и Николай Расторгуев (Фото:Коллаж НВ) ЕС планирует ввести санкции против идеолога «русского мира» Дугина и певца Расторгуева — Politico

В среду, 28 сентября, Еврокомиссия огласила предложения к восьмому пакету санкций против РФ. В частности, расширить список санкционных лиц, ввести ограничения в сфере торговли, на цену на нефть.

Среди ключевых моментов, предлагающих новый пакет: запреты на импорт российской продукции в размере 7 миллиардов евро, дополнительные запреты на предоставление европейских услуг, запрет гражданам ЕС входить в руководящие органы российских государственных компаний. Кроме того, новые санкции будут введены в основу для ограничения цен на нефть.

https://www.youtube.com/watch?v=wNCwdL4aMfg
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Венгрия Евросоюз Патриарх Кирилл Санкции против России

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X