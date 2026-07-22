Венгрия заблокировала открытие двух кластеров для Украины, вопрос отложили до осени (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Венгрия отказалась утвердить результаты скрининга переговорных кластеров 2 и 3 для Украины и Молдовы в ходе заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) в среду, 22 июля.

Об этом сообщила Европейская правда со ссылкой на собственные источники в ЕС.

22 июля состоялась уже вторая попытка убедить Будапешт утвердить результаты скрининга 2-го и 3-го кластеров. Она стала последней перед летним перерывом.

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Следующая попытка должна состояться уже 1 сентября.

«COELA во второй раз не смогла утвердить результаты скрининга кластеров 2 и 3 для Украины и Молдовы из-за нежелания Венгрии. Вопрос отложен до сентября», — пояснил один из собеседников издания.

Кластер 2 Внутренний рынок касается свободного движения товаров, свободы предпринимательства, конкурентной политики и финансовых услуг.

Кластер 3 Конкурентоспособность и инклюзивный рост включает цифровизацию и медиа, налогообложение, социальную политику, науку, образование и прочее.

Официальное открытие первого переговорного кластера с Украиной и Молдовой Основы состоялось 15 июня в Люксембурге.

14 июля Евросоюз официально открыл шестой кластер переговоров с Украиной, касающийся внешних отношений.

17 июля рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения начала рассмотрение результатов скрининга второго и третьего кластеров для Украины и Молдовы. Венгрия согласилась насчет кластера 3 для Молдовы, но отказалась начать процесс открытия в кластеров 2 и 3 для Украины. Таким образом, открытие кластеров было заблокировано для обеих стран: позицию Венгрии не поддержало большинство государств-членов ЕС и никакого решения принято не было.