После семи месяцев блокировки. Венгрия может утвердить вступление Швеции и Финляндии в НАТО 1 марта — СМИ 22 февраля, 03:09 Флаг Венгрии (Фото:RGY23 / Pixabay)

Венгерский парламент 1 марта должен рассмотреть вопрос ратификации вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Это произойдет через семь месяцев блокировки.

Об этом сообщает HVG.



Согласно парламентской повестке дня, подготовленной для заседания профильного комитета в среду, общие дебаты относительно правительственных предложений о членстве Швеции и Финляндии в НАТО начнутся только 1 марта.

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Как известно, правительство Виктора Орбана представило соответствующие законопроекты в середине июля, но руководящее большинство в Венгрии «отложило на более чем семь месяцев рассмотрение правительственных предложений по вступлению двух стран в НАТО», пишет HVG. При этом публично венгерское правительство утверждало, что затягивания этого вопроса нет.

Как напоминает издание, осенью 2022 года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ссылался на необходимость проработать более срочные предложения по разблокированию средств ЕС. Позже было обещано, что решение может быть принято до конца года.

16 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пора ратифицировать заявки Швеции и Финляндии о вступлении в Альянс.

8 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Финляндия и Швеция, заявившие в мае прошлого года о совместном намерении вступить в оборонный Альянс, уже скоро смогут вступить в НАТО.

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