«Фактически в изоляции». В Венгрии до сих пор удерживают 11 военнопленных, Будапешт не идет на диалог — МИД Украины 19 июня, 14:13 Министерство иностранных дел Украины (Фото:NV)

11 украинских военнопленных, которых Россия передала Венгрии без ведома Украины, до сих пор находятся на территории последней страны. Дипломаты безуспешно пытались установить с ними прямой контакт в течение последних дней.



Об этом спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил в понедельник, 19 июня.

По его словам, это, а также полученная от родных некоторых военнопленных информация свидетельствует о том, что заверения венгерских властей о якобы свободном статусе украинских защитников в Венгрии не соответствуют действительности.

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«Фактически они содержатся в изоляции, не имеют доступа к открытым источникам информации, их общение с родными происходит в присутствии третьих лиц, им отказывают в установлении контакта с посольством Украины», — рассказал Николенко.

Спикер МИД говорит, что Будапешт игнорирует попытки украинской стороны наладить «конструктивный диалог» через официальные дипломатические каналы и такие действия «ставят под сомнение задекларированные им гуманитарные мотивы вывоза украинцев в Венгрию». Николенко говорит, что их можно квалифицировать как нарушение положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

МИД Украины снова обратился к венгерской стороне с требованием немедленно допустить украинского консула к украинским военнопленным, чтобы он оценил их физическое и психологическое состояние, рассказал им об их правах и предоставил срочную консульскую помощь.

Украинские пленные в Венгрии: что известно

8 июня Русская православная церковь заявила, что передала Венгрии группу украинских военнопленных. На следующий день в ГУР заявили, что не получали таких данных и проверяют их.

Позже вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен подтвердил передачу украинских военнопленных, жителей Закарпатья. В МИД Украины заявили, что Киеву не сообщали о таких переговорах между Будапештом и Москвой, запросили подробную информацию об освобожденных украинцах и доступ для украинского консула. Во время встречи с временным поверенным отметили необходимость координации взаимодействия «по таким чувствительным вопросам».

16 июня уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко заявил, что Украина установила местонахождение и лица 11 пленных защитников.