Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против России и требует исключить из списка трех олигархов — RadioLiberty

6 сентября, 19:04
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Российский олигарх Петр Авен (Фото:Maxim Shemetov/Reuters)

Российский олигарх Петр Авен (Фото:Maxim Shemetov/Reuters)

Венгрия угрожает заблокировать продление некоторых санкций против России, если из черного списка не исключат трех олигархов, — об этом пишет RadioLiberty во вторник, 6 сентября, со ссылкой на несколько осведомленных источников среди дипломатов.

По данным издания, Венгрия добивается отмены санкций против Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова. Также Будапешт просит сделать исключение для гуманитарных организаций и разрешить им вести дела с некоторыми российскими банками, которые сейчас находятся под санкциями.

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В Официальном журнале ЕС сказано, что Усманов — прокремлевский олигарх с тесными связями с российским диктатором Владимиром Путиным, который, как считается, решает его деловые вопросы. Авена называют одним из примерно 50 богатых российских бизнесменов, которые регулярно встречаются с Путиным в Кремле и выполняют его требования. Рашников является владельцем и председателем совета директоров Магнитогорского металлургического комбината — одного из крупнейших налогоплательщиков в России.

Евросоюз хочет продлить санкции еще на шесть месяцев, послы ЕС должны обсудить этот вопрос 7 сентября. Сейчас в список входят 1217 человек и 108 организаций.

«В Брюсселе ходят слухи, что Венгрия использует возобновление санкций в качестве рычага, чтобы заставить Брюссель одобрить выделение финансирования, которое до этого удерживали из-за опасений того, что в стране нарушают стандарты верховенства права», — сообщает RadioLiberty.

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Официальные лица в Будапеште не ответили на запрос издания.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Венгрия Евросоюз Олигархи Санкции против России Санкции ЕС Война России против Украины

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