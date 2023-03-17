Венгрия вслед за Турцией ратифицирует вступление Финляндии в НАТО отдельно от Швеции 17 марта, 21:27 Венгрия и Турция ратифицируют вступление Финляндии в НАТО отдельно от Швеции (Фото:NATO.int)

Парламент Венгрии 27 марта проведет голосование по ратификации вступления Финляндии в НАТО. Как и Турция, Венгрия будет утверждать вступление Финляндии отдельно от Швеции.

«Голосование в парламенте состоится 27 марта», — сообщил 17 марта в Twitter представитель венгерского правительства Золтан Ковач со ссылкой на руководство правящей партии Фидес.

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Руководитель фракции Фидес в венгерском парламенте Мате Кочиш подтвердил, что его фракция приняла решение рассмотреть отдельно вопросы ратификации протоколов Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО.

"От имени группы Фидес хотел бы сообщить вам, что мы решили поддержать вступление Финляндии в НАТО. Мы перенесем голосование в парламенте по этому вопросу на 27 марта, когда проголосуем единогласно "за"", - написал парламентарий в Facebook.

Он добавил, что решение о вступлении Швеции в НАТО парламент примет позже.

Ранее сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна начинает процесс ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО.

При этом Анкара и Будапешт пока не планируют процедуру ратификации вступления в НАТО другой скандинавской страны Швеции.

Швеция и Финляндия в мае прошлого года одновременно подали заявки на присоединение к НАТО на фоне полномасштабной войны России против Украины. Заявки должны ратифицировать парламенты всех государств-членов НАТО.

Венгрия и Турция — единственные члены Альянса, до сих пор не ратифицировавшие заявки Финляндии и Швеции.