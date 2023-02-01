«Сидят в холоде и едят собачью еду». Венгерская оппозиционерка описала нарративы телевидения в ее стране о сторонниках санкций против РФ 1 февраля, 15:46 Премьер Виктор Орбан контролирует 80% медиа в Венгрии (Фото:HolgersFotografie / pixabay.com)

Соучредительница венгерской оппозиционной партии Momentum Movement и член Европейского парламента Каталин Чех в интервью NV описала пророссийские нарративы телевидения в ее стране, 80% медиа в которой контролирует премьер Виктор Орбан.

«Меня возмущает, когда венгерские медиа распространяют информацию, что люди в западных странах, которые поддерживают санкции, сидят в холоде и едят собачью еду из-за того, что очень бедны», — заявила Чех в интервью NV.

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По ее словам, Орбан сделал пропаганду из страданий украинцев и венгров.

«Орбан раскрутил нарратив о том, что оппозиционные силы, которые поддерживали Украину, — это сторонники войны. В то время как себя он позиционировал как сторонника мира. Через свои каналы пропаганды он проталкивал ужасные вещи — например, что если на выборах победит оппозиция, Венгрию втянут в войну и ее будет бомбить Россия», — рассказала оппозиционерка.

Также Чех заявила, что национальное телевидение Венгрии транслировало тезисы российской пропаганды, «что президент Украины употребляет наркотики, что Украина не настоящая страна и не имеет права на существование, что украинцы — нацисты».

Она подчеркнула, что это было ужасно, цинично и негуманно.

В конце января Орбан провел встречу с журналистами, в ходе которой сделал ряд заявлений по поводу настоящего и будущего войны России против Украины. В частности, он назвал Украину «ничейной землей».

Отвечая на вопрос о возможности превращения текущей войны в ядерную, Орбан допустил использование российского тактического атомного оружия на поле боя. Однако он думает, что если украинцы с западным оружием пересекут границу России, «будущее будет настолько ярким, что Западу придется надеть солнцезащитные очки».

Он согласился с тем, что до сих пор россияне показывали жалкие результаты на поле боя, но в долгосрочной перспективе он не видит Запад на стороне победителей.

«Я лидер страны, стоящей на правильной стороне истории», — сказал о себе премьер Венгрии.