Венгрия радикально усилит свою обороноспособность — Орбан

1 июля, 16:46
Виктор Орбан (Фото:Orban Viktor/Facebook)

Виктор Орбан (Фото:Orban Viktor/Facebook)

Венгрия радикально ускорит программу развития обороноспособности страны, заявил премьер-министр Виктор Орбан.

Об этом сообщает ma.hu.

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По его словам, НАТО еще не разобрались с ситуацией, что делать, «если украинский фронт рухнет». Премьер отметил, что есть все шансы, что фронт будет ближе к Венгрии.

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Орбан также подтвердил политическую позицию, что Венгрия остается в стороне от этой войны, и повторил, что заинтересован в скорейшем ее прекращении. Он объяснил, что страна не может принести в жертву свою экономику даже в связи с событиями в мире. В Венгрии уже начали вводить ограничение цен на отдельные продукты, однако, для сдерживания «военной инфляции» нужен мир.

https://www.youtube.com/watch?v=4tWOTTpr2VQ
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Венгрия Российская агрессия Виктор Орбан Война России против Украины

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