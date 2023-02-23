МИД Венгрии работает над возможным визитом Орбана в Киев — министр 23 февраля, 16:20 Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Министерство иностранных дел Венгрии работает над возможным визитом премьер-министра страны Виктора Орбана в Киев.

Об этом заявил министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто изданию Index.

«Когда визит будет своевременным, поедет и премьер-министр Венгрии, сейчас Министерство иностранных дел работает над его подготовкой», — сказал он.

Видео дня

Глава ведомства заявил, что он «до сих пор не видит причин», по которым Венгрия должна поставлять оружие Украине.

«Я не вижу причин, по которым мы должны были передавать какое-то оружие, и я не думаю, что санкции были бы хорошей идеей в любом случае. Давайте не будем забывать, что в это время мы развернули самую большую гуманитарную операцию в Венгрии», — сказал он.

Ранее заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква подтвердил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приглашен в Украину.

Орбан известный своими скандальными заявлениями об Украине и ЕС.

В частности, недавно он заявил, что на востоке его страна «граничит с россиянами».