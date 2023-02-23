МИД Венгрии работает над возможным визитом Орбана в Киев — министр

23 февраля, 16:20
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Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Министерство иностранных дел Венгрии работает над возможным визитом премьер-министра страны Виктора Орбана в Киев.

Об этом заявил министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто изданию Index.

«Когда визит будет своевременным, поедет и премьер-министр Венгрии, сейчас Министерство иностранных дел работает над его подготовкой», — сказал он.

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Глава ведомства заявил, что он «до сих пор не видит причин», по которым Венгрия должна поставлять оружие Украине.

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«Я не вижу причин, по которым мы должны были передавать какое-то оружие, и я не думаю, что санкции были бы хорошей идеей в любом случае. Давайте не будем забывать, что в это время мы развернули самую большую гуманитарную операцию в Венгрии», — сказал он.

Ранее заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква подтвердил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приглашен в Украину.

Орбан известный своими скандальными заявлениями об Украине и ЕС.

В частности, недавно он заявил, что на востоке его страна «граничит с россиянами».

https://www.youtube.com/watch?v=KX0Gx5M4Lpw
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Венгрия Геннадий Корбан Петер Сийярто Война России против Украины

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