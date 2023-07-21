Венгрия против плана ЕС по военной поддержке Украины на 20 млрд евро: выдвинула условие 21 июля, 08:41 Петер Сийярто (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Венгрия возражает против плана Евросоюза по военной поддержке Украины на 20 миллиардов евро. Будапешт заявил, что будет возражать против плана, пока Украина не удалит венгерский ОТП банк из списка «спонсоров войны».

Politico сообщает, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что до выполнения названного условия его страна не выделит денег для Европейского фонда мира.

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«Мы не можем вести переговоры относительно новых финансовых обязательств Европейского фонда мира, пока не будет решен вопрос с ОТП банком, — сказал Сийярто в четверг.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину ЕС выделил около 4 миллиардов евро для фонда. Чиновники хотят создать более стабильный источник денег, чтобы избежать необходимости постоянно вести сложные разговоры о «пополнении казны».

Politico сообщает, что Венгрия является самым большим препятствием на пути ЕС создать долгосрочный план объемом до 20 миллиардов евро для поддержки армии Украины.

План впервые появился в повестке дня в четверг, 20 июля, на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

Предложение предусматривало выделение не менее 5 миллиардов евро в год в течение следующих четырех лет для покрытия расходов стран ЕС на закупку оружия для Украины и обучение ее Вооруженных сил.

По данным НАПК, венгерский ОТП Банк входит в число 50 крупнейших банков России, и входит в число лидеров рынка по ряду направлений. ОТП Банк обслуживает более 2,2 млн клиентов и представлен более чем в 1 850 населенных пунктах РФ, что подчеркивает его важность для экономики России в ее борьбе с западными санкциями.

Кроме того, ОТП Банк не только официально признает так называемые «Донецкую и Луганскую народные республики», но и предоставляет льготные условия кредитования российским военным, «вознаграждая» их за военные преступления.

По имеющейся информации НАПК, ОТП Банк получил в 2020 году 113 млн рублей прибыли и уплатил в бюджет страны-агрессора около 190 млн рублей только налога на прибыль.