В МИД Венгрии объяснили промедление с ратификацией заявок Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО 26 марта, 14:11 Парламент Венгрии (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал причины, по которым парламент до сих пор не ратифицировал заявки Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО.



Об этом сообщает Associated Press.

Глава МИД говорит, что в последние месяцы в стране возникли беспокойства из-за того, что две страны проявляют «неуважительное поведение политических элит двух стран по отношению к Венгрии».

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Сийярто считает, что представители Швеции и Финляндии часто критикуют «внутренние дела Венгрии».

«Знаете, когда финские и шведские политики ставят под вопрос демократический характер нашей политической системы, это действительно неприемлемо. Мы ожидаем уважения. Так же, как мы выражаем уважение ко всем странам», — заявил глава МИД.

Швеция и Финляндия в мае прошлого года одновременно подали заявки на присоединение к НАТО на фоне полномасштабной войны России против Украины. Заявки должны ратифицировать парламенты всех государств-членов НАТО.

Венгрия и Турция — единственные члены Альянса, которые до сих пор не ратифицировали заявки Финляндии и Швеции.