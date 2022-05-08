Венгрия продолжает блокировать нефтяное эмбарго. В ЕС снова не пришли к согласию по поводу шестого пакета санкций против РФ — Bloomberg 8 мая, 19:28 Цей матеріал також доступний українською В ЕС снова не пришли к согласию относительно шестого пакета санкций против РФ (Фото:REUTERS / Yves Herman)

Венгрия продолжает блокировать предложение Евросоюза о постепенном запрете на импорт российской нефти, чем задерживает одобрение всего шестого пакета санкций против РФ.

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Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Так, по словам источников, встреча 27 послов стран-членов ЕС в воскресенье завершилась без договоренности. Переговоры, как ожидается, возобновятся в ближайшие дни.

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Запрет на доставку российской нефти в третьи страны также может быть отложен до тех пор, пока страны G7 не примут аналогичных мер, пишет издание.

Шестой пакет санкций ЕС предусматривает поэтапный отказ от российской нефти: от сырой нефти в течение шести месяцев, а от нефтепродуктов — до конца 2022 года. В то же время, Венгрии и Словакии предлагают разрешить покупать российскую нефть до конца 2024-го, а Чехии — до июня 2024 года.

Впрочем, как пишет Bloomberg, подобные уступки не убедили Венгрию. ЕС настаивал на том, чтобы эти санкции символически приняли до 9 мая — перед Днем победы, который празднуют в России. Лидеры стран Большой семерки 8 мая также провели видеоконференцию.

«Завершилась встреча послов ЕС. Пока нет договоренностей по санкциям против РФ. Они снова соберутся завтра и, возможно, во вторник. Венгерское упрямство», — написал редактор Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Что известно о шестом пакете санкции против России

Согласно плану ЕС, распространенному странам-членам на прошлой неделе, европейским компаниям и частным лицам будет запрещено предоставлять свои суда и страховые услуги для транспортировки российской нефти в третьи страны.

ЕС также предлагает:

Исключить еще три российских банка из международной платежной системы SWIFT, включая Сбербанк

Ограничить российским юридическим и физическим лицам возможность покупать недвижимость в ЕС

Запретить предоставление консультационных услуг российским компаниям и торговлю рядом химикатов

Ввести санкции против десятков военнослужащих РФ, в том числе тех, кого считают ответственными за военные преступления в Буче

Ввести санкции против компаний, предоставляющих оборудование, снабжение и услуги российским вооруженным силам



Рассматривается вариант введения санкций против российской гимнастки Алины Кабаевой, связанной тесными отношениями с российским диктатором Владимиром Путиным, и против патриарха Кирилла, возглавляющего Русскую православную церковь и публично поддерживающего войну РФ против Украины.

В настоящее время европейские дипломаты ведут переговоры по предложенному пакету санкций. По данным СМИ, Венгрия и Словакия противостоят идее нефтяного эмбарго. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан даже сравнил эмбарго с атомной бомбой для венгерской экономики.

Орбан заявил, что хочет пятилетнюю отсрочку для своей страны, утверждая, что в ЕС не приняли во внимание то, что Венгрия не имеет выхода к морю и получает нефть исключительно по трубопроводам, что затрудняет замену российской нефти.

Украина со своей стороны призывает международных партнеров к более решительным санкциям и предлагает применить нефтяное эмбарго и ограничения, закрывающие возможность использовать даже смеси с российскими энергоресурсами.

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