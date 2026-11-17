Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр сообщил о решении приостановить железнодорожное сообщение с Украиной во вторник и в среду (17−18 ноября) из-за российских атак на Закарпатье.

Об этом Мадяр сообщил на своей странице в Facebook.

Он заявил, что во время атак РФ на Украину российский дрон упал в 300 метрах от вокзала Мукачево.

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По его словам, во время этого инцидента экипаж поезда, который прибыл из Венгрии, был эвакуирован. В связи с этим правительство приняло решение приостановить железнодорожное сообщение с Украиной 17−18 ноября.

Обновлено в 14:47. В Укрзализныце заявили, что Венгрия временно ограничила движение.

«Венгерский железнодорожный перевозчик MÁV временно ограничил движение двух пар поездов собственного состава, курсирующих по европейской колее по маршруту Будапешт — Мукачево. Временно они будут следовать до станции Чоп. Это решение, принятое из соображений безопасности, связано с сегодняшней атакой России на одно из предприятий Мукачево», — говорится в сообщении.

Во вторник, 17 ноября, российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по западным областям Украины. В частности, взрывы прогремели в Мукачево на Закарпатье.

Ранее глава МИД Венгрии Анита Орбан после утренней атаки РФ на Закарпатье заявила, что выражает солидарность с венгерской общиной и со всем украинским народом, который уже почти пять лет ежедневно вынужден сталкиваться с ужасами войны.

В одном из сел Золочевского района Львовской области российский дрон упал в поле, недалеко от жилого дома, сообщили в ОВА.

В Тернопольской ОВА сообщили, что по состоянию на 08:50 на территории области находятся как минимум девять дронов. Также не менее восьми дронов летели в сторону Хмельницкой области.

«Всего в воздушном пространстве Украины на данный момент фиксируется около 70−80 вражеских целей. По данным мониторинговых групп, вектор движения — западные области», — сообщили в ОВА в 8 утра.

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В ночь на 16 ноября российские военные атаковали баллистическими ракетами Запорожье, Днепр, Киев, Черкассы и Харьков. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попаданиях в Северный и Южный мосты столицы, кроме того, в городе наблюдаются перебои с водо- и теплоснабжением. В Запорожье под удар попал объект промышленной инфраструктуры, пострадала женщина. В Черкасской области пострадали три человека. Утром 17 ноября Россия во второй раз нанесла удар по Киеву баллистикой.