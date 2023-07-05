Венгрия приняла российского министра и заявила, что хочет держать «каналы связи открытыми» 5 июля, 17:05 Флаг Венгрии (Фото:lmaresz / Pixabay)

Венгрия принимала министра здравоохранения России, что является редким случаем визита представителя российского правительства в страну-члена Европейского Союза и НАТО. При этом Будапешт заявил о намерении сохранить «каналы связи открытыми».

Об этом в среду, 5 июля, сообщило агентство Reuters.

Министр иностранных дел Петер Сийярто провел совместную пресс-конференцию в Будапеште с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, во время которой он заявил, что Венгрия желает держать «каналы связи открытыми» с Россией и продолжать «разумное и прагматичное сотрудничество».

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Он осудил войну России против Украины в общих чертах и призвал к проведению мирных переговоров. Однако он также выразил критику поставок оружия в Украину, при этом избегая прямого обвинения России во вторжении.

«Мы осуждаем войну самым решительным образом, но в то же время мы считаем, что поставки оружия продолжают войну», — заметил Сийярто.

Кроме того, он напомнил, что Венгрия не будет отправлять оружие Украине.

Сийярто повторил, что Венгрия не поддержит выделение следующего транша Европейского фонда мира, который является частью программы помощи ЕС для Украины, пока Киев не исключит венгерский OTP Bank из списка «международных спонсоров войны».

Сийярто подчеркнул, что ожидает от российского агентства по ядерной энергетике Росатома строительства двух новых реакторов на венгерской атомной электростанции Пакш до 2030 и 2031 годов, в соответствии с контрактом, который был заключен в 2014 году.

Мурашко заявил во время брифинга, что Москва будет продолжать поддерживать деятельность венгерских компаний, работающих в России. В частности, компанию OTP и венгерский производитель лекарств Richter.

«Мы будем поддерживать работу венгерских компаний в Российской Федерации. Пакш — это проект, который мы реализуем вместе, и обе стороны заинтересованы в реализации этого проекта в соответствии с соглашением», — подчеркнул Мурашко.