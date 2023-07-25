Венгрия приближается к возможному выходу из Евросоюза — экс-глава Центробанка страны 25 июля, 20:02 Флаг Венгрии (Фото:RGY23/Pixabay)

Венгрия приближается к возможному выходу страны из Европейского союза, заявил экс-глава венгерского Центробанка Андраш Симор.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Вероятность этого в прошлом году составляла 10 процентов, к настоящему времени возросла до 20−30 процентов», — заявил он.

По словам Симора, это связано с тем, что дефицит бюджета страны вырос до рекордного уровня, а самые высокие в ЕС показатели инфляции и ключевой ставки — у Венгрии.

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«Я боюсь, что правительство Венгрии будет направлять страна в ситуацию, когда выход из Евросоюза станет реальной альтернативой», — сказал Симор.

В то же время экс-глава Центробанка сказал, что не ожидает, что «экономика Венгрии взорвется», он скорее ожидает «медленного скольжения».

Ранее СМИ сообщали, что депутаты Европарламента могут принять резолюцию о том, что Венгрия не может председательствовать в ЕС в 2024 году из-за многочисленных нарушений законодательства блока.

15 сентября в Европарламенте заявили, что больше не считают Венгрию полноценной демократией и признают ее «избирательной автократией» из-за действий венгерского правительства и премьер-министра страны Виктора Орбана. Парламент осудил «преднамеренные и систематические усилия венгерского правительства по подрыву европейских ценностей».