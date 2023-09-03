Подыгрывание кремлевской пропаганде. В Венгрии считают, что Запад должен дать «гарантии безопасности» для РФ вместо вступления Украины в НАТО 3 сентября, 16:12 Руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш (Фото:Luis Cortes/Reuters)

Руководитель администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что страна-агрессор РФ должна получить определенные «гарантии безопасности» от западных государств.

Об этом он сказал, выступая перед студентами летнего университета в Вайте, сообщает Hirado.

По его мнению, у Украины якобы «нет никаких реальных шансов» на возвращение оккупированных Россией территорий. Кроме того, Гуйяш отрицает, что Россия является угрозой для Центральной Европы, потому что армия страны-агрессора «не достигла быстрых и прорывных результатов» во время вторжения в Украину.

Видео дня

По мнению Гуйяша, необходимо провести переговоры между Украиной и РФ с привлечением США. Для достижения «мира» венгерский чиновник считает, что западный мир должен «предоставить гарантии безопасности России, но отнюдь не членство в НАТО для украинцев».

Для достижения так называемого «мира» венгерский политик предлагает развернуть миротворческий контингент в Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и венгерский политикум известны своими пророссийскими и антиукраинскими заявлениями. Сам Орбан называл Украину «несуверенным государством»; говорил, что в ЕС нет денег на поддержку Украины и защищал российского диктатора Владимира Путина, призывая при этом к переговорам с ним.

30 августа Орбан в интервью для пророссийского американского ведущего Такера Карлсона заявил, что вступление Украины в НАТО «не является реалистичным», и западные страны должны отказать ей в членстве в Альянсе.

В МИД Украины отреагировали на это заявление и заявили, что Украина «не торгует ни своими территориями, ни своим суверенитетом, как и «мир не будет торговать».

