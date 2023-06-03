Правительство Венгрии призвало «к миру» в Украине выложив видео с «российским Крымом»
Венгрия показала незаконно оккупированный Крым частью РФ (Фото:magyarország kormánya/youtube)
Правительство Венгрии обнародовало видеоролик с призывом к миру в Украине. На одном из кадров Крым изображен частью России.
«Довольно войны, только прекращение огня может положить конец разрухе, только мирные переговоры могут спасти жизнь», — говорится в видеоролике.
В то же время, с призывами о скорейшем мире, правительство Венгрии изобразило Крым, как часть территории РФ.
Официально Венгрия не признает аннексию Крыма Россией в 2014 году.
Венгерский премьер Виктор Орбан известен своей пророссийской позицией.
Об этом свидетельствуют его неоднократные антиукраинские заявления о прекращении войны России против Украины.
Например, 14 апреля Орбан заявил, что Украина «финансово не существует».
23 мая он выступил с новым заявлением, якобы «Украина не сможет победить, поскольку НАТО не готово отправить войска».