Правительство Венгрии призвало «к миру» в Украине выложив видео с «российским Крымом» 3 июня, 02:04 Венгрия показала незаконно оккупированный Крым частью РФ (Фото:magyarország kormánya/youtube)

Правительство Венгрии обнародовало видеоролик с призывом к миру в Украине. На одном из кадров Крым изображен частью России.

«Довольно войны, только прекращение огня может положить конец разрухе, только мирные переговоры могут спасти жизнь», — говорится в видеоролике.



В то же время, с призывами о скорейшем мире, правительство Венгрии изобразило Крым, как часть территории РФ.

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Официально Венгрия не признает аннексию Крыма Россией в 2014 году.

Венгерский премьер Виктор Орбан известен своей пророссийской позицией.

Об этом свидетельствуют его неоднократные антиукраинские заявления о прекращении войны России против Украины.

Например, 14 апреля Орбан заявил, что Украина «финансово не существует».

23 мая он выступил с новым заявлением, якобы «Украина не сможет победить, поскольку НАТО не готово отправить войска».