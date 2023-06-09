Венгрия подтвердила передачу Россией украинских военнопленных из Закарпатья 9 июня, 14:16 Вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен (Фото:Wikimedia)

Вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен подтвердил информацию о передаче Россией 11 украинских военнопленных, сообщает издание ATV.

Сообщается, якобы именно он координировал этот процесс в качестве вице-премьер-министра по церковным вопросам.

Шемьен не стал раскрывать подробностей, ссылаясь на «интересы дела и людей», но заявил, что передача является «жестом РПЦ в отношении Венгрии, которой эти люди обязаны своей свободой».

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«Это мой человеческий и патриотический долг» — заявил он.

По сообщению издания, передача закарпатских венгров якобы проходила в рамках церкви и «соответствовала миссии Папы Франциска по освобождению пленных».

По данным РБК-Украина, решение не было согласовано с Украиной, а РПЦ передала Венгрии по меньшей мере 11 украинских военнопленных якобы при посредничестве благотворительной организации Мальтийская служба помощи Суверенного ордена госпитальеров.

«Передача военнопленных никоим образом не согласована с Украиной, а ее целесообразность объясняется „закарпатским происхождением“ военных. Важно понимать, что все упомянутые военные — украинские граждане, а потому перемещение их в любую третью страну невозможно без согласия и непосредственного участия Украины», — сказал собеседник РБК-Украина.

8 июня РПЦ заявила, что передала Венгрии группу украинских военнопленных. При этом в РПЦ не уточняют точного количества переданных Венгрии украинских военных.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявлял, что информация о якобы передаче Русской православной церковью Венгрии группы украинских военнопленных проверяется.