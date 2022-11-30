Венгрия планирует ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО 30 ноября, 16:22 Флаг Венгрии (Фото:lmaresz / pixabay)

Венгрия планирует ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО уже в начале февраля 2023 года.

Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, сообщает Yle.

По словам министра, о сроках ратификации ему в ходе саммита НАТО в Бухаресте рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто по поручению венгерского премьера Виктора Орбана.

Видео дня

При этом Хаависто отметил, что у Венгрии нет никаких условий для ратификации членства Финляндии и Швеции в Альянсе.

30 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что парламент Венгрии ратифицирует членство в НАТО для Финляндии и Швеции в течение месяца.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО ратифицировали уже 28 стран-членов Альянса из 30. Остались только Турция и Венгрия.

